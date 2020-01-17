İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Teknoloji çağında esnafa indirimli internet şart”

Esnafın internet ihtiyacının zorunlu olduğunu ve indirimli tarifeler uygulanması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaşadığımız teknoloji çağında internet esnafın olmazsa olmazı haline geldi.

Her geçen gün elektronik ortamda yapılması gereken yeni işler çıkıyor. Hem e-ticaretteki esnaf sayısının artması için teşvik hem de e-fatura gibi zorunlu işlemler için esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri yapılmalı” dedi.


İndirimli internet tarifelerinin uygulanmasının esnafa iyi bir destek olacağını belirten (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl ve geçmiş yıllarda uygulanmaya konulan birçok işlemi esnafımız internet ortamında mecburi olarak gerçekleştirmek zorunda. Dükkanını kapatıp gidemediği için telefon ya da bilgisayardan bankacılık işlemleri, fatura ödeme işlemleri gibi işlemler yapıyor, yenilikleri takip etme, kendi işlerini büyütme, reklam yapma, e-ticarete katılma, dükkanına malzeme alma gibi daha birçok konuda interneti kullanmak zorunda. Dolayısıyla elektrik, su gibi aynı şekilde internet de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldi. GSM operatörleri, birçok kalemde gideri ve ödemesi olan esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri uygularsa güzel bir destek olacaktır. E-ticaret açısından da düşünüldüğünde mevcut e-ticaretteki esnafımızın da sayısında artış yaşanır, e-ticaret hacmimiz genişler” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.