TESK Genel Başkanı Palandöken: “Teknoloji çağında esnafa indirimli internet şart”

Her geçen gün elektronik ortamda yapılması gereken yeni işler çıkıyor. Hem e-ticaretteki esnaf sayısının artması için teşvik hem de e-fatura gibi zorunlu işlemler için esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri yapılmalı” dedi.

İndirimli internet tarifelerinin uygulanmasının esnafa iyi bir destek olacağını belirten (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl ve geçmiş yıllarda uygulanmaya konulan birçok işlemi esnafımız internet ortamında mecburi olarak gerçekleştirmek zorunda. Dükkanını kapatıp gidemediği için telefon ya da bilgisayardan bankacılık işlemleri, fatura ödeme işlemleri gibi işlemler yapıyor, yenilikleri takip etme, kendi işlerini büyütme, reklam yapma, e-ticarete katılma, dükkanına malzeme alma gibi daha birçok konuda interneti kullanmak zorunda. Dolayısıyla elektrik, su gibi aynı şekilde internet de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldi. GSM operatörleri, birçok kalemde gideri ve ödemesi olan esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri uygularsa güzel bir destek olacaktır. E-ticaret açısından da düşünüldüğünde mevcut e-ticaretteki esnafımızın da sayısında artış yaşanır, e-ticaret hacmimiz genişler” diye konuştu.