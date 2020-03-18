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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temizlik için gerekli hiçbir şeyden vergi alınmamalı”

Temizlik için gerekli ürünlerde ve suda vergilerin tamamının geçici olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşın evinde, iş yerinde temizlik ve dezenfekte için kullanacağı tüm ürünlerde ve özellikle suda bir süreliğine tüm vergiler sıfırlanmalı” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüs gündeminde talep gören ürünlerin vergileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Virüs nedeniyle aşırı talep gören hijyen ürünleri ile su faturalarında vergi indiriminin önemine vurgu yapan Palandöken, “Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen korona virüsü nedeniyle son dönemde en çok talep gören ürünler hijyen ve temizlik ürünleri. Kolonyasından sabununa, dezenfekte ilaçlarından maskeye kadar tüm virüsten korunma amaçlı ürün gruplarının satışları arttı. Böyle zaruri bir durumda tüm hijyen ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarındaki vergiler tamamen kaldırılmalı. Ülke olarak devletimizin sayesinde en başından beri korona virüsüne karşı iyi mücadele ve sıkı önlemler sonucunda başarılı bir politika izlendi. Bu başarının devam etmesi için vatandaşların ve esnafın kendi korunma yöntemleri için aldığı temizlik ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarından bir süre hiç vergi alınmaması herkesi rahatlatacaktır. Korona virüsüne karşı en mühim önlem şekli elleri sürekli nitelikli şekilde yıkamak. Bu nedenle suyun çok kullanılacağı belliyken, faturalarının ise kabarmaması için devletimizin bu konuda vergi indirimi adımı çok önem arz ediyor. Bunun neticesinde vatandaş evlerinde, esnafımız iş yerlerinde korunma yöntemlerini tam donanımlı şekilde uygulayacaktır” diye konuştu.

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