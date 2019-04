TESK Genel Başkanı Palandöken: "Trafikte cezalar kadar teşvik de önemli"

Sigorta primlerinde kurallara uyanlara sigorta primlerinde indirim yapılarak teşvik verilmeli. Aksi halde bu sistem sadece sigorta şirketlerini korumaktan öteye gitmez” dedi.

Trafik sigorta primlerinin risk değerlendirilmesinde, primin artırılması gibi düşürülmesinin de sağlanması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta primlerinin tespitine ilişkin yapılan yeni düzenlemede, risk değerlendirmesinde trafik kuralları ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları, ehliyete el konulması gibi durumlar sigorta primlerinin artmasına neden olabilecek. Bu düzenleme gayet olumlu. Fakat aynı şekilde trafik kurallarına uyan, ceza puanı düşük ya da hiç olmayan sürücüler de ödüllendirilmeli. Bu sürücülere sigorta primlerinde indirim sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına daha çok uyulmasına teşvik eder. Vergi sistemimizde olduğu gibi böyle bir teşvik sigorta primlerinde de uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Trafik sigorta primlerinin hesaplanmasında ceza puanına göre artırıldığı gibi cezası düşük olanlarda da indirime gidilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Sigorta primlerinin hesaplanmasında sürücünün ceza puanına göre artırım yapılabilecek. Sigorta primlerinde kurallara uyanlara sigorta primlerinde indirim yapılarak teşvik verilmeli. Aksi halde bu sistem sadece sigorta şirketlerini korumaktan öteye gitmez” dedi.

“Her yıl en az 1 milyon trafik kazası oluyor”

Tarafların kendi aralarında anlaşarak tuttuğu tutanaklarla birlikte, her yıl 1 milyonu aşkın trafik kazasının gerçekleştiğini hatırlatan Palandöken, “Ülkemizde her yıl en az 1 milyon trafik kazası oluyor. Bu kazaların yüzde 65'i tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kazalarından oluşuyor. Dolayısıyla trafik ceza puanı yüksek sürücülerden, yüksek trafik sigortası primi almak yalnızca sigorta şirketlerini memnun eder. Diğer açıdan bakarak ceza puanı düşük sürücüler için akaryakıt, sigorta primleri gibi kalemlerde ödül niteliğinde kampanyalar da sunulmalı. Bu şekilde trafik kazaları her geçen gün azalacak, yalnızca sigorta şirketleri değil trafikte kurallara uyan sürücüler de kazanmış olacaktır. Aynı zamanda ceza puanı yüksek olan sürücülerin sayısı da azalacaktır” ifadelerini kullandı.