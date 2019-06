TESK Genel Başkanı Palandöken: “Turistleri otele bağımlı olmaktan kurtarmalıyız”

Konaklama dışında harcama yapan turist kazanmak için mevcut sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmada öncelikli yapılması gereken her şey dahil sistemin kaldırılması olmalıdır. Konaklamanın dışında gezen, dolaşan, alışveriş yapan turisti kazanmak için turisti otele bağımlı olmaktan çıkartmalıyız. Çevredeki diğer güzelliklerin görülmesi, esnaftan alışveriş yapılması ekonomimizi de, turizmimizi de canlandırır” dedi.

Her şey dahil sisteminin esnafa zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Turizm Bakanımız, nitelikli turist yani konaklama dışında harcaması fazla olan, yüksek gelir grubundaki turistleri hedefleyen politikalar üretileceğini belirtti. Bu politikaların en başında her şey dahil sisteminin kaldırılması olmalı. Çünkü turist, her şey dahil sisteminin olduğu yerde konaklama dışında ne çevreyi geziyor ne de esnaftan alışveriş yapıyor. Her şey dahil olduğu için tek seferlik bir ödeme ile tüm tatilini tek bir yerde geçiriyor. Bu da özellikle turistik bölgelerdeki esnafımızın kazancını azaltıyor. Bunun yanı sıra bazı tur rehberleri ziyaretçilerin esnaftan alışveriş yapmasını engelliyor ve yalnızca anlaşmalı oldukları yerlere yönlendiriyor. Bu tür haksız uygulamalar yapanlar denetlenmeli ve tespit edilmeli” şeklinde konuştu.

“Yılın ilk çeyreğinde 5,4 milyon turist ülkemizi ziyaret etti"

Yaz turizminin bu yıl bayram ve yaz tatili boyunca yoğun geçeceğini kaydeden Palandöken, “Bayram tatili için otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olması bu yılın turizm açısından bereketli bir yıl olacağının habercisi. Ramazan ve Kurban bayramlarının uzun tatiller olması ve klasik yaz aylarında yaşanan yaz turizmi bu yıl geçen yıla göre katlanarak artacağını söylemek mümkün. Öyle ki henüz yılın ilk çeyreğinde 5,4 milyon yabancı turist ülkemize geldi ve ülkemizi ziyaret edenlerin kişi başı ortalama harcaması 697 dolar olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.