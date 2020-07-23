TESK Genel Başkanı Palandöken: “Türkiye bayramda esnafına sahip çık”

Pandemi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda beklediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramı için ümitli olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında esnafımızın çikolata, şekerleme ve tatlılar başta olmak üzere tüm satışlarında büyük bir düşüş olduğu için beklenen ciro elde edilemedi. Ancak esnafımız önümüzdeki Kurban Bayramı'na umutla bakıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde tüm esnaf ve sanatkarlarımız hazırlıklarını tamamladı. 50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda çarşı pazar alışverişlerinin artacağını ve piyasanın hareketlenmesini beklediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle esnafımız beklediği satışları elde edemedi. Ürünler vitrinlerde, raflarda ve depolarda kaldı. Normalleşme sürecinin de etkisiyle Kurban Bayramı satışların artmasını ve piyasanın hareketlenmesinden ümitliyiz. Hayvan besicilerimiz kurbanlıkları pazara sürerken bakkaldan manava, fırıncıdan pastacıya, kasaptan kuruyemişçiye, konfeksiyoncudan terziye, berberden kuaförlere kadar tüm esnafımız hummalı bir şekilde çalışarak istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır” diye konuştu.

“Piyasadaki rahatlama esnafın yüzünü güldürecek”

Çarşı pazar alışverişlerinin de artmasının beklendiğini söyleyen Palandöken, “Ülke genelinde milyonlarca aile, çocukları ve kendileri için bayramlık kıyafet, ayakkabı gibi alışverişler yaparken çarşı pazarda özellikle kolonya, çikolata, şeker, tatlı, kuruyemiş gibi ürünlerin satışlarında Ramazan Bayramı'na göre büyük bir artış yaşanması bekleniyor. En önemlisi Ramazan Bayramı'nda pamdemi yasakları nedeniyle memleketlerine gidemeyen çok sayıda vatandaş da kara, hava ve demiryolları aracılığıyla aileleriyle özlem gidermek için hareket edecek. Aile büyüklerine hediyeler alınacak. Kurban Bayramı alışverişleri sayesinde çarşı pazardaki canlılık esnafımızın yüzünü güldürecektir. Zor bir dönemden geçen esnafın yüzünün gülmesi için herkes bölgesinde ve çevresindeki esnafa sahip çıkarak bu bayramda mahallenin bekçisi konumundaki küçük esnafın yüzünü güldürmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.