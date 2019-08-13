TESK Genel Başkanı Palandöken: “Uçak bileti fiyatları o kadar uçtu ki, artık vatandaş uçamıyor”

Öyle ki Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 15 azaldı. Hava yolu şirketleri hem yurt içi sefer sayısını azaltıyor hem de bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına uymayarak fahiş fiyatlar koyuyor” dedi.

Yurt içi yolcu sayısının düşmesinde yüksek fiyatların etkili olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gökyüzüne çok uzun yıllardır hakimiz ve havayolu taşımacılığında dünya üzerinde adımız biliniyor. Hava yollarında bu kadar iyi konumlara ulaşmışken yurt içinde vatandaşımızın bir ilden başka bir ile fahiş fiyatlar yüzünden gidememesi ortada büyük bir yanlışlık olduğunu kanıtlıyor. En çok uçuşun yapıldığı yaz aylarında örneğin bu Temmuz ayında yurt içi uçuşlarının yüzde 15 gerilemesinin en büyük nedeni bu fiyatlar. Yurt dışı sefer sayısının artırılmasıyla yurt içi sefer sayısının azalması, azalan sefer sayısı ile de bilet fiyatlarının artmasının kimseye faydası yok. Hava yolu şirketleri bu düşüşün önüne geçmek istiyorsa fiyatları aşağı çekmeli” ifadelerini kullandı.

“Tavan fiyat uygulamasına uyan yok”

Hava yolu şirketlerinin tavan fiyat sınırlamasına uymadığına dikkat çeken Palandöken, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tavan ve taban fiyat uygulamasına uyan yok. Gelir seviyesi düşük olan vatandaşların bu fiyatlarla uçağa binmesi her geçen gün zorlaşıyor. Aktarmalı seferlerde yurt içinde bin lirayı geçen bilet fiyatları mevcut. Emekliye ve memura verilen zam oranları ile bu yüksek bilet fiyatları kıyasladığımızda gerçekten anormal bir fark görülüyor. Hava yolu şirketleri artık tavan fiyat sınırlamasını aşmaktan vazgeçmeli. Cari açığa ve turizme katkısı çok büyük olan bu sektör bu şekilde devam ederse kendisine de ekonomimize de zarar vermiş olacak” şeklinde konuştu.

“Havayollarındaki bilet fiyatları karayollarına da yansıyor”

Otobüs firmalarının, havayolundaki bilet fiyatlarının artışından yararlanıp fırsatçılık yaptığını belirten Palandöken, “Öte yandan uçak biletlerindeki artış otobüs şirketlerinin de fırsatçılık yapmasına neden oluyor. Havayolunda yaşanan bu durumlar karayollarına da yansıyor. Mağdur olan ise hep vatandaşımız oluyor. Özellikle özel günlerde olmak üzere otobüs firmaları da fiyatlarını sürekli yukarı çekiyor. Bu duruma artık çeki düzen verilmeli. Ekonomimize de vatandaşımıza da olumsuz yansıyan bu fiyatlar düşürülmeli” diye konuştu.