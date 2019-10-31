TESK Genel Başkanı Palandöken: “Uçak biletlerinde halk günü uygulanmalı”

Uçak bileti fiyatlarının cep yakması bu düşüşte büyük bir etkendir. İç hat yolculuklarında ekonomi sınıfı uçak biletlerinde 6 yıldır süren tavan fiyat uygulaması ne yazık ki çoğu havayolu şirketleri tarafından deliniyor. Firmalar kafasına göre hareket ettiğinde haksız rekabet ortamı oluşurken, vatandaşlarımız da maalesef uçuş yapamıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların da uçabilmesi için biletlerde haftada bir gün halk günü uygulaması başlatılmalı” dedi.

Bazı havayolu uçuşlarında astronomik rakamlar ortaya çıktığını ve vatandaşların uçabilmesi için halk günlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uçak bileti fiyatlarını dengede tutmak için başlatılan tavan fiyat uygulaması 6 yıldır devam etmesine rağmen birçok havayolu firması tarafından deliniyor. Dünyada en gelişmiş havayolu hizmetlerine sahip ülkelerden biri olmamıza rağmen havayolu şirketleri kural tanımıyor. Bu yıl için belirlenen tavan fiyat 450 TL olmasına rağmen halen 450 TL'nin üzerinde 704 ve 902 TL'ye kadar bilet fiyatları mevcut. Bir de bu yolculuklar aktarmalı olduğunda astronomik rakamlar karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca vatandaşlarımız hava yolunu tercih edemiyor ve bazen öğrenci, yaşlı, hasta kesimler mağdur oluyor” diye konuştu.

“Halk günü uygulaması herkese kazandırır”

Yapılan promosyonlar dışında ekonomi sınıfı uçuşlar için halk günü uygulamasının herkese kazandıracağını söyleyen Palandöken, “Özel günlerde bazı büyükşehir belediyeleri şehir içi ulaşımı ücretsiz yapabiliyor. Birçok sinema ve tiyatro biletlerinde haftanın belli günleri halk günü uygulaması var. Hava yolu firmaları da bu uygulamaları örnek alarak promosyonların dışında ekonomi sınıfı uçuşlar için haftada bir gün halk günü uygulaması başlatmalı. Biletler yolculuk başlamadan önce en fazla 3 ila 7 gün önceden alınabilmeli. Bu sayede hem hava yolu şirketleri müşteri kaybetmez hem de vatandaşlarımız halk günü sayesinde uygun fiyattan uçabilir” şeklinde konuştu.