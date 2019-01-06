TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ücretli poşet uygulaması yanlış uygulanıyor”

Yeni yıl itibariyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının yanlış uygulandığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğayı korumak için başlatılan ücretli poşet uygulaması AVM ve zincir marketlerin kazanç kapısı oldu. Bazı işletmeler ücretli sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak poşet uygulamasını fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumakta samimi değil. Ücretli satılan poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli” dedi.

Ücretli poşet uygulamasında amacın doğayı korumaktan çıktığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre kirliliğinin önüne geçmek için başlatılan ücretli poşet uygulaması bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldı. Türkiye'de 10 binlerce mağazası olan zincir marketler ve AVM'ler ücretli sattıkları poşetlerin üstüne logolarını ve satış sloganlarını basıyor. Reklam içeren bu bez torbaları bazı zincir marketler 50 TL ve üstü alışverişte 3.95 TL yerine 1 TL'ye, bazıları ise 60 TL ve üzeri alışverişte 4.50 TL yerine 1 TL'ye satıyor. Burada poşetler işletmelerin reklamına alet edilirken vatandaşlar ise para vererek satın aldığı poşetlerle marketlerin reklamını yapmak istemiyor. Eğer marketler sattıkları poşetlerle reklam yapacaksa bunlardan ücret talep edemez” şeklinde konuştu.

“Ücretli poşetlere standart getirilmeli”

Vatandaşların reklam içeren poşetlere para vermek istememekte haklı olduğunu ve reklam yapılan tüm bez torbaların ücretsiz olması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Eğer amaç gerçekten doğayı korumaksa marketlerde naylon poşetlerin yanında bez torbalar ve file çantalar alternatif olarak müşterilere sunulmalı. Doğa dostu poşetlerin satışında vatandaşa alışveriş kotası konmamalı ya da vatandaşlarımız daha çok alışveriş yapmaya mecbur bırakılmamalı. Reklam ve satış sloganı içeren torbalar her halükarda ücretsiz satılmalı. Ücretli poşetlere ise kısa süre içerisinde bir standart getirilmeli. En önemlisi ücretli poşetlerin yanında doğa dostu file ve bez torba da konulmalı ve bunların fiyatları da belirlenmeli” diye konuştu.