TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yapılandırma kanununda değişiklik yapılmalı”

Esnafa kira, elektrik, su ve doğalgaz gibi ödemelerine bir destek sağlanmazsa bu kez çok sayıda esnaf iş yerini açmamak üzere kapatmış olacak” dedi.

Çok sayıda esnafın uzun süredir hem iş yerinin hem de oturduğu evin kirasını ödeyemediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Haziran ayında normalleşme süreci başlamış olsa da birçok esnafın işleri yüzde 30 kapasite ile dönüyordu. Bu da esnafın Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait olup sonbahar aylarına ertelediği borçlarını ödemeye dahi yetmiyordu. En azından devlete olan borçlar yeniden yapılandırılacak diye sevinirken bir kez daha gelen kapatma kararları esnafı perişan etti. Esnafın kepenklerini bir daha açılmamak üzere kapatmaması için mutlak surette esnafa kira yardımı yapılmalı, kapalı olunan dönem için elektrik, su ve doğalgaz paraları alınmamalı. Ayrıca, esnafın yanında çalışan kalfa ve çırak için kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmeli” dedi.

“Hasta sayılarının artması esnafın umudunu azaltıyor”

Her geçen gün artan hasta sayılarının esnafın umudunu yitirmesine neden olduğunun altını çizen Palandöken, “Hasta sayıları arttıkça esnafın umudu da azalıyor. Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasına kadarki süreçte esnafın ayakta kalması imkansız. Bu dönemde etkin bir mali destek olmazsa çok sayıda esnaf, bir daha açılmamak üzere kepenklerini kapatacak” ifadelerini kullandı.

“Yapılandırma TBMM'de yeniden görüşülmeli”

Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait olup Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen vergi ve prim ödemelerinin yapılandırma kapsamına dahil edilmediğini vurgulayan Palandöken, “Borç yapılandırması kanunu yeniden TBMM'de görüşülmeli. Ertelenen vergi ve primler yapılandırmaya dahil edilmeli. Borçların ödenebilmesi için bu tek başına yetmez. Esnaf kepenkleri ya da kontağı kapalıyken borçlarını yapılandırsa dahi ödeyemez. Bunun için en az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açılmaya başladığında esnaf da borçlarını ödemeye başlasın. Zaten ekonomik olarak çok zor bir dönem yaşayan esnafın üstüne bir de pandemi yükü bindi. Bu nedenle bugüne kadar yapılanlardan farklı olarak borç ödeme vadeleri 60 aya çıkarılmalı” diye konuştu.

“Yapılandırmada eksikler var”

Borç yapılandırmasının birçok yönden eksik çıktığını da söyleyen Palandöken, “Kira yardımı, elektrik, su ve doğalgaz desteği, kısa çalışma ödeneği gibi giderler için Hükümet doğal olarak kaynak arayışı içine girecektir. Diğer taraftan yapılandırma kanununa kesinleşmemiş borçların yapılandırılması, matrah artırımı (vergi barışı), imar barışı gibi düzenlemeler dahil edilmedi. Bu düzenlemeleri ekleyecek şekilde yapılandırma kanununda değişiklik yapılırsa ilave gelecek kaynak esnaf için kullanılabilir. Bu tür uygulamalardan gelecek ilave kaynak esnafımıza bu dönemde can suyu olur. Hem vadelerin uzatılması hem de kaynak oluşturacak yeni düzenlemelerin eklenmesi için yapılandırma kanununda değişiklik yapılmalıdır” şeklinde konuştu.