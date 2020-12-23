TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yapılandırma revize edilerek süre uzatılmalı”

Başvuru süresinin bitmesine 1 hafta kala 450 milyara yakın borç yapılandırılmak için bekliyor. Zamanın daralması ve yeni iş yeri kapamaları sebebiyle yapılandırma TBMM'de yeniden revize edilerek süre uzatılmalı” dedi.

Vergi ve prim borç yapılandırmasında sürenin daraldığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başvuruda beklenen rakamlara ulaşılması için yapılandırma Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden ele alınarak revize edilerek süre mutlaka uzatılmalı. Devam eden pandemide yaşanan kapanmalar nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız zamanında başvuru yapamadı. Esnaf ve sanatkarımıza bir şans daha verilerek yapılandırma hem revize edilmeli hem de süre uzatılmalı. Aşıların yapılması ile Ocak ayından itibaren olumlu yönde gelişmelerin olacağını düşünerek yapılandırmanın TBMM'de revize edilerek sürenin uzatılması hem esnafımızın yararına hem de devletimizin daha fazla tahsilat yapması bakımından faydalı olacaktır. En önemlisi sürenin uzatılması ile aşılama ile birlikte esnafımızın işyerlerini ne zaman açacağı da bu süre içerisinde netlik kazanacaktır. Bu nedenle revize ve süre uzatılması çok önemli” şeklinde konuştu.

“Yapılandırma 6 ay ödemesiz ve 60 aya çıkarılmalı”

Borç yapılandırma kanununun TBMM'de revize edilerek sürenin uzatılmasının esnaf ve sanatkarları rahatlatacağını anlatan Palandöken, “Yaşanan pandemiden dolayı esnafımız zor bir dönemden geçiyor. Kapalı durumda olan ve işleri tamamen ve yarı yarıya düşen esnaf borç ödeyecek durumda değil. Ancak aşının etkisi ile iş yerlerinin açılması ile birikmiş borçların yapılandırılması esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Bu arada yapılandırmanın başarıya ulaşması için esnafımız, yapılandırılan borçlar için asgari 6 ay ödemesiz dönem olmasını bekliyor. Ayrıca yapılandırma süresi de 36 ay yerine 60 aya bölünürse esnaf için daha ödenebilir bir hal alır. Bu nedenle yapılandırma kanunu TBMM'de tekrar görüşülmeli ve ödeme süresi revize edilmeli. Böyle olursa esnafın üzerindeki yük gerçekten azalmış olacaktır” dedi.