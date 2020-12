TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yılbaşında merdiven altı ürünlere dikkat”

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofraları için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde albenili paketlerdeki merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Diğer yıllardan farklı olarak pandemi gölgesinde geçen bu yılbaşını evlerde ailelerimizle birlikte geçireceğiz. Yılbaşı sofraları için hazırlık yaparken merdiven altı, sağlıksız ve ucuz ürünlerden şüphe edilmeli. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı” diye konuştu.

“Sağlığımızı korumaya dikkat ederken sağlığımızdan olmayalım”

Pandemi dolayısıyla sağlığı korumakla geçen bu yılın sonunda sağlıktan olmamak için yılbaşında artan merdiven altı ürünlere karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “2020 yılı ülkemizde ve dünyada maalesef pandemi gölgesinde geçerken yeni umutlarla gireceğimiz 2021 yılında tedbir amaçlı evlerimizde olacağız. Geçtiğimiz yıllara kıyasla daha mütevazi şekilde geçireceğimiz bu yılbaşında sağlıksız ürünlere karşı her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla girerken merdiven altı ürünlerin satışı bir hayli arttı. Sağlığımızı korumak için her zamankinden çok özen gösterdiğimiz bu dönemde sağlığımızdan olmamak için yılbaşında alınacak ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihinin geçip geçmediği ve ürünlerin kalitesi çok iyi kontrol edilmeli” dedi.

“Esnafımız kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez”

Yalnızca göz boyamak ve satışları artırmak için fiyatlarının düşük tutulduğu ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirten Palandöken, “Merdiven altı ürünler, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafı tercih edilmeli. Denetimi yapılmamış merdiven altı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak sağlıklı ve kaliteli ürünlerin satışını yapar. Bunun için yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Çünkü mahalle esnafı, sağlığa zararlı olan ve kendi tüketmeyeceği ürünü müşterisine satmaz” şeklinde konuştu.