TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yüzlerce kişi sosyal medyadan kandırılıyor”

Vatandaşları sosyal medyadaki alışveriş tuzaklarına kanmamaları konusunda uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden satış yapanların sayısı bir hayli arttı. Parayı havale/EFT ile alıp hesapları kapatıp kaçıyorlar. Vatandaşlarımız için en güvenilir alışveriş esnafımızdır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden rastgele bir hesap açıp satış yapanların pandemide daha fazla arttığını hatırlatan Palandöken, “Pandemide sokağa çıkmadan, mağaza gezmeden, internetten kolayca alışveriş yapanların sayısı kat be kat arttı. Bununla birlikte dolandırıcılara da gün doğdu. Sosyal medya hesaplarından basit bir profil hesabı açıp, sahte fotoğraflar kullanarak çeşitli tekstil ürünlerinin ve özellikle organik adı altında gıda ürünlerinin satışını yapıyorlar. Virüse karşı korur gibi etiketlerle bal, süt, yumurta gibi daha birçok ürün satıyorlar. Parayı önceden havale/EFT yoluyla alıp hesapları kapatıp ortadan kayboluyorlar. Yeni anneolanların ve anne adaylarının da aynı şekilde heyecanından faydalanıp, pandemide mağaza gezmeden bebeğiniz için her şey bizde var diyerek internetten hazır fotoğraf kullanıyorlar. Bunun yanında ücretsiz kargo, sorulara anında yanıt gibi seçenekler sunarak daha fazla müşteri çekebiliyorlar” dedi.

“En güvenilir alışveriş için adres esnafımızdır”

Esnafın en güvenilir alışveriş için tek adres olduğunu vurgulayan Palandöken, “Sanal ortamdaki kandırmacalıklar zaten hep olduğu gibi pandemi döneminde her türlü duyguyu sömürerek bunu paraya çevirenler daha da arttı. Göstermelik cazip fiyatlara, ücretsiz kargo seçeneklerine güvenilmemeli. Elbette bu işi hakkıyla yapan adresler veya markalar var fakat sosyal medyadan yapılan her satışın garantisi olmadığı unutulmamalı. Her gün yüzlerce kişi bu şekilde kandırılıyor, milyarlar vermediği için de parasının peşine düşmüyor. Farklı isim ve hesaplarla bu sisteme devam ediyor. En güvenilir adres esnafımızdır. Esnaftan alışverişte, ürün değişimi, para iadesi, ürün iadesi gibi her türlü seçenek mevcut. Bir sorun olduğunda direkt muhatabı da esnafımız. Vatandaşlarımız hem esnafa destek olmak hem de cüzdanlarına iyilik yapmak istiyorlarsa esnafımız bunun için biçilmiş kaftan” ifadelerini kullandı.