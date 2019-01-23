TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ayşen Gruda için taziye mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda'nın vefatı üzerine yayımladığı başsağlığı mesajında, “Türk sineması ve tiyatrosunun önemli oyuncusu Ayşen Gruda'nın ölüm haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Usta oyuncu Ayşen Gruda, Yeşilçam filmlerindeki unutulmaz sahneleri başarıyla oynayan çok değerli bir oyuncuydu. Türk sineması ve tiyatrosu, ömrünü sanata adamış başarılı bir kadın sanatçısını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.