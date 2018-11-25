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TESK Genel Başkanı Palandöken'den gençlere gelir testi uyarısı

Genel sağlık sigortasından yararlanmaları için gençlere gelir testi yaptırmaları konusunda uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Genel sağlık sigortasına tabii olan gençlerimiz 30 Kasım’a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı” dedi.

Genel sağlık sigortasından yararlanmaları için gençlere gelir testi yaptırmaları konusunda uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Genel sağlık sigortasına tabii olan gençlerimiz 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı” dedi.


Torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandıranların 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırması gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, ne kadar prim ödeyeceklerini belirlemek için 30 Kasım'a kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmayı unutmamalı. Özellikle torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borcunu yapılandıranların gelir testine başvurması gerekli. Bu önemli testi yaptırmak için kalan sayılı günleri gençlerimiz iyi değerlendirmeli ve zamanlarını boşa harcamamalılar” diye konuştu.

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