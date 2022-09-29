TESK Genel Başkanlığına Palandöken seçildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 21. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Bendevi Palandöken, rakiplerine büyük fark atarak yeniden TESK Genel Başkanlığına seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirilen Kongrede Genel Başkan Bendevi Palandöken, rakiplerine büyük fark atarak güven tazeledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner olmak üzere 3 adayın yarıştığı seçimde kullanılan oyların 394'ünü alarak yeniden Genel Başkanlığa seçilen Palandöken birlik ve beraberliğin güçlenerek devam edeceğini belirtti. Seçim sonucuna göre TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in listesi şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mehmet Burhan Aksak, Fevzi Apaydın, Zekeriya Mutlu, Alican Ebedinoğlu, Adlıhan Dere, Şevket Keskin, Güven Aksoy, Bedir Limon, Abdülkadir Teksöz, Halil İbrahim Balcı, Talat Dinçer, Kadir Durmuş, Fehmi Erdem ve Ahmet Kuybu.

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Bahamettin Öztürk, Ahmet Aydan, Şevket Memiler, Bayram Karakaş ve Doğan Ceylan."