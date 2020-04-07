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TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı.


Covid-19'un etkilerini en aza indirmek için alınan kararlar doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans yöntemiyle yapıldı ve toplantıda salgından etkilenen esnaf için çözüm yolları konuşuldu.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya TESK'in Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, korona virüs sebebiyle işleri olumsuz etkilenen kahveci, lokantacı, berber, taksici, dolmuşçu esnafı başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında konuşularak çözüm yolları arandı.

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