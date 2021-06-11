TESK'ten aşı için farkındalık kampanyası

Haziran ayı sonu itibarıyla ülke genelinde TESK'e bağlı tüm iş yerleri ile ticari araçlara broşürler asılarak, “Ben Aşımı Oldum, Ya Siz?”, “Aşı Hayat Kurtarır” sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlar ile tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik edilecek. Covid-19 ile mücadele kapsamında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı olmanın virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bazı vatandaşlarımızın aşı ile ilgili yanlış önyargılara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak aşının virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak adına ülke genelindeki tüm iş yerlerimizde aşı için farkındalık kampanyası başlatıyoruz. Bu kapsamda TESK olarak tüm sektörlerdeki iş yerlerimize ve ticari araçlara göndermek için afiş bastırdık. Aşının güvenli olduğunu, vatandaşın aşıdan korkmaması gerektiğini vurgulayarak ülke genelinde aşı olmayan tek bir vatandaşımızın bile kalmaması için kampanyamızı ay sonuna kadar başlatmış olacağız” dedi.

“Bir buçuk yıldır verdiğimiz mücadele zaferle sonuçlanmalı”

Pandemi başladığından bu yana başta esnaf ve sanatkarlar ile tüm vatandaşların bir buçuk yıldır verdiği mücadelenin artık aşı sayesinde zaferle sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Vatandaşlarımız aşı konusunda ağızdan ağıza dolaşan bilgi kirliliğine asla kulak asmamalı. Bilim insanlarının görüş ve düşünceleri dikkate alınarak hayatı güvende yaşamak için mutlaka aşı olunmalı. Hastalanma oranları ve vaka sayılarındaki düşüş, bir buçuk yıldır verdiğimiz mücadelede artık başarıya ulaşacağımızın sinyali. Pandemiden kurtularak ülkece huzura kavuşmak için tüm vatandaşlarımız sırası geldiğinde aşısını olmalı” diye konuştu.