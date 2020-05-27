TESK'ten Cumhurbaşkanlığına ikinci mektup

Esnafın taleplerini dinleyen Palandöken, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığına ikinci bir talep mektubu gönderdi.

Korona virüs (COVİD-19) sebebiyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları bölge bölge, il il masaya yatıran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki 82 Birlik ve 13 Federasyon başkanı ile telekonferans üzerinden üç günlük bir toplantı gerçekleştirildi.

Yedi farklı bölge için oturumlar halinde gerçekleştirilen toplantıda, korona virüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar masaya yatırılarak, korona virüsten dolayı genelge ile faaliyetlerine ara verilen esnaf ve sanatkarlar ile salgından dolayı iş yapamayan esnaf için çözüm yolları arandı. Başkanlarla bire bir diyalog kurarak bölge esnafının taleplerini bir bir not alan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığına ikinci bir talep mektubu yazdı.

Cumhurbaşkanlığına yazılan ikinci talep mektubunda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Birlik ve Federasyon Başkanları tarafından korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik şu talepleri dile getirdi:

“1- Mücbir sebeple iş yerlerini kapatan esnaf ve sanatkarlara nakdi yardım yapılmalı.

2- Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ticari araçlar için salgın süreci boyunca akaryakıttaki KDV ve ÖTV kaldırılmalı.

3- Salgın döneminde elektrik ve doğal gaz faturaları Cumhurbaşkanı kararıyla en az 3 ay süreyle vade farksız ertelenmeli.

4- Mücbir sebeple iş yeri kapalı olan esnaftan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı.

5-) Vergi, SSK ve Bağ-kur prim borçları 1 yıl boyunca faizsiz ötelenmeli. Yapılandırılan borçların ödeme süresi uzatılmalı. Kamuya olan birikmiş borçlar yeniden yapılandırılmalı. Genelge ile iş yeri kapatılan esnafın sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanmalı. En önemlisi sağlık hizmeti alan esnafa ilaç desteği de verilmeli.

6- Bu dönemde iş yeri kapalı esnafa kira desteğinin yanı sıra stopaj vergisi kaldırılmalı.

7- 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarların işyerlerini açmaları yönünde adım atılmalı. Bir de 20 yaş altındaki çırak ve kalfaların çalışarak ekonomiye katkı sağlayabilmesi için çözüm bulunmalı.

8- Ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan düğün sezonunun kaçırılmaması ve 415 meslek dalını ilgilendiren düğünlerin kır düğünü şeklinde yapılmasına mutlaka izin verilerek piyasaların canlanmasına imkan tanınmalıdır.”