TESK'ten genel sekreterlere yönelik eğitim semineri

6-7 Aralık tarihlerinde 2 gün boyunca TESK toplantı salonunda gerçekleşen seminerde esnaf ve sanatkarların sorunları, hukuki zemin, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına dair temel konular ele alındı.

Seminerde, konfederasyon bünyesinde çalışan ve alanında uzman personeller tarafından, Arabuluculuk Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, esnaf/tacir ayrımı, TESK'in uluslararası projeleri, esnaf ve sanatkar meslek kolları, meslek kuruluşlarında teftiş ve denetim, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu ve uygulamaları, KOSGEB destekleri ve krediler, TESK Kart uygulamaları, dolaşım belgeleri, kapasite raporu, yerli malı belgesi ve kullanıcı işlemleri, dönem sonu işlemleri, Bilirkişilik Mevzuatı, ESYEM Sınav ve Belgelendirme Kuruluşunun faaliyetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Esnaf ve sanatkarın sorunları hızlı ve bilinçli çözülecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olarak semineri düzenlemelerinin amaçlarının esnaf ve sanatkarların sorunlarının daha hızlı ve bilinçli çözülmesi olduğunu ifade eden Genel Başkan Bendevi Palandöken, "TESK'in temel amacı olan esnafın sorunlarına daha hızlı ve daha bilinçli şekilde yanıt bulabilmek bilinciyle böyle bir semineri düzenledik. Seminerde her konu sonunda soru cevap bölümleri ileride kafalardaki karışıklıklar giderildi. Bu seminer ile 82 birlik 13 mesleki federasyonun genel sekreterleri ile birebir görüşme ve değerlendirme fırsatı bulundu. Bakkalından manavına, terzisinden taksicisine 307 meslek kolunda 2 milyon esnafımızın sorunlarına çözüm üretmeye, esnafın kendisini geliştirmesi adına projeler yapmaya devam edilecek. Oldukça yararlı olan bu seminerlerimiz bundan sonra da periyodik olarak dönem dönem devem edecek" dedi.