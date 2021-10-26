TESK'ten vatandaşa bayrak hediyesi

yıldönümü nedeniyle konfederasyon olarak ‘Türk Bayrağı' dağıtacaklarını açıkladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara ‘Türk Bayrağı' dağıtacaklarını belirterek, “En güzel yönetim şekli olan cumhuriyet ile yönetildiğimiz için millet olarak çok şanslıyız. Bizlere bu yönetim şeklini armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyet için canını, ekmeğini, malını, evladını gözünü kırpmadan feda eden atalarımıza minnettarız. Konfederasyon olarak 28 Ekim Perşembe günü binamızın önünde şanlı al bayrağımızı daha çok elde dalgalansın diye vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bayrağımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam ettikçe 98 yılını deviren cumhuriyetimiz sonsuza dek var olacaktır” açıklamasında bulundu.