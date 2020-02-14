TEV ve TED'den depremzede çocuklara burs protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen ailelerin çocuklarına burs için bir protokol imzalandı.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlayacak protokol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un himayesinde Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun katılımıyla imzalandı. Protokolün imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaraları sarma konusunda milletimizin tümüyle hareket etmesi ve MEB'in de bu çerçevede elinden gelen katkıyı sağlamaya çalışması bizi mutlu ediyor. Geçirmiş olunan depremin ardından çok sağlıklı bir iletişimin yapılması, İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve diğer ilgili bakanlıklarımızın hepsinin hemen meseleye müdahil olup gereken tüm tedbirlerin alınmaya çalışıldığı bir süreç yaşadık, yaşıyoruz" diye konuştu.

24 saat çalışma esasına dayalı olarak afet ve acil durum irtibat merkezleriyle de iletişimin güçlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Bu çalışmaların devamı olarak okullarımızda ve MEB'e ait mekanlarda süregelen bazı etkinlikler de söz konusu, depremin ilk gününden bugüne kadar sadece Elazığ'da 54 bin 661 vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Ayrıca, Elazığ'da toplam 4 pansiyon ve bir uygulama otelimizde 767 vatandaşımıza bakanlığımız tarafından barınma imkanı getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Elazığ'da bölgedeki personel tarafından eski hastane binasının bir bloğunun düzenlenmesiyle hizmetlerin daha yüksek bir kalitede sürdürülmeye başlandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Yardım çalışmalarına katılmak için farklı illerden ya da Malatya, Elazığ'dan gelen gönüllü ve görevli öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve ailelerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasında destek olmuşlardır. Elazığ genelinde 31'i okul binası, 8'i de kurum binası olmak üzere 39 ağır ve orta hasar olduğu tespit edilmiş ve bunlar boşaltılmış, gereken tedbirler de alınmaya devam ediliyor. Aynı şekilde Malatya'da personelimiz hasar tespit çalışmaları yaptılar. Malatya genelinde de 30 okulumuzdaki 8 bin 985 öğrenci en yakın okullarla irtibatlandırıldı ve eğitimlerine devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaşanan deprem dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için bazı tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Özellikle LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın belirli imkanlarla donatılmaları, desteklenmeleri konusunda tedbirler alınıyor. Bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için ikinci dönemde destekleme ve yetiştirme kurslarında da yeni düzenlemeler hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak psiko - sosyal destek çalışmalarında da yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Çocuklarımızın bir an önce normal yaşamlarına dönebilmeleri, depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaşabilmeleri için de psiko- sosyal destek faaliyetleri hızla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında bugün itibarıyla ulaştığımız öğrenci ve vatandaş sayısı da psiko-sosyal destek anlamında 20 binin üzerindedir. Yaralarımızın sarılması konusunda Türkiye'de çok büyük bir gayret ortaya konuluyor. Depremde zarar gören çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı, mevcut ihtiyaçlar ve sonraki ihtiyaçlar konusunda da TEV ve TED'in çalışmalarını geçmişten beri biliyoruz. Kendilerine bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz."