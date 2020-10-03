TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1

TFF 1.
Lig 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Altay'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Osman Keçelioğlu, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Burak Aydın (Erdal Öztürk dk. 46), Uğur Utlu, Süleyman Olgun (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 88), Cem Ekinci, Dodoo (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Kone (İrfan Akgün dk. 90+2 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Alabi, Ilır Mustafa
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Scuk (Thiam dk. 85), Yılmaz Özeren, Kappel (Regattin dk. 61), Erhan Çelenk (Rıdvan Şimşek dk. 85), Ziya Alkurt, Paixao (Gnanduillet dk. 81)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Eren Erdoğan, Kuban Altınbudak, Kadir Yazıcı
Gol: Gnanduillet (dk. 81) (Altay)
Sarı kartlar: Osman Keçelioğlu, Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü), Tolga Ünlü (Altay)