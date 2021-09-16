TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Boluspor: 3

TFF 1.
Lig'de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Fatih'in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu'nun sert şutu kaleci Eray'ın kucağında kaldı.
40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo'nun şutu ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Eze'nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Murat Erdoğan, Orkun Aktaş, Sezgin Çınar, Batuhan Kolak,
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (dk. 46 Ercan Yazıcı), Talha Yünkuş, Ackah, Erdem Onur Beytaş (dk. 42 Ali Yavuz Kol) , Pululu (dk. 46 Olawoyin), Uğur Utlu (dk. 90+2 Bilal Budak), Iskandarlı (dk. 46 Djıbrıla), Eze
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Hamza Gür, Ömer Uzun, İbrahim Mirza Aral
Teknik Direktör: İlker Püren
Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahman Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (dk. 65 Arda Köksal), Roshi (dk. 82 Hakan Bilgiç), Bertu Alican Özyürek (dk. 65 Novak), Bregu (dk. 65 Tugay Kacar), Kasongo ( dk. 78 Odah)
Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Talha Erdoğan, Emin Bayram, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Kasongo (dk. 23), Bertu Alican Özyürek (dk. 35), Kasongo (dk. 40) (Boluspor)
Kırmızı kart: Eze (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz, Eze (Ankara Keçiörengücü), Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Boluspor)