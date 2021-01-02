İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Aktepe


Hakemler: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Diabang dk. 84 ?), Uğur Utlu, Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz, İrfan Akgün (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 67), Manaj (Kone dk. 76)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayram, Bilal Dudak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk, Ilır Mustafa


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Aykut Aygün, Cüneyt Köz (Özer Hurmacı dk. 56), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör ((Berat Altındiş dk. 74 ?) (Ertuğrul Kurtuluş dk. 90+3 ?)), Ozan İsmail Koç, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz (İsmail Can Çavuşluk dk. 46)


Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Kök, Kerem Şen, Eren Güler, Tuğbey Akgün


Teknik Direktör: Fazlı Tan


Gol: Emirhan Aydoğan (dk. 8 pen.) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Bursaspor), Uğur Utlu, Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.