TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1.
Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Diabang dk. 84 ?), Uğur Utlu, Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz, İrfan Akgün (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 67), Manaj (Kone dk. 76)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayram, Bilal Dudak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk, Ilır Mustafa
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Aykut Aygün, Cüneyt Köz (Özer Hurmacı dk. 56), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör ((Berat Altındiş dk. 74 ?) (Ertuğrul Kurtuluş dk. 90+3 ?)), Ozan İsmail Koç, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz (İsmail Can Çavuşluk dk. 46)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Kök, Kerem Şen, Eren Güler, Tuğbey Akgün
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Gol: Emirhan Aydoğan (dk. 8 pen.) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Bursaspor), Uğur Utlu, Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)