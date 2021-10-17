TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Kocaelispor: 1

Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Kocaeslipor ile karşılaştı. Müsabaka, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol kanattan Iskandarli'nin yerden ceza sahasına pasında Hamza'nın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

45. dakikada Atilla'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Ndlovu'nun şutu kaleyi bulmadı.

48. dakikada İlyas Kubilay'ın taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Ndlovu'nun vuruşunu kaleci Hüseyin güçlükle çıkardı.

60. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mehmet Tayfun Dingil'in röveşatasında kaleci Korcan gole izin vermedi.

73. dakikada Keçiörengücü sol kanattan hızlı çıktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin etkili şutunda kaleci Korcan gole izin vermedi. Korcan'dan seken topla tekrar buluşan Eze'nin ikinci şutunda da gole izin vermeyen Korcan, kurtarışlarıyla kalesini gole kapadı.

80. dakikada az adamla yakalanan Keçiörengücü, defansının arkasına sarkan Benhur topla buluştu. Ceza sahası önüne kadar gelen Benhur'un sert ve etkili şutunu kaleci Hüseyin kurtardı.

81. dakikada Kocaelispor'da Ndlovu'ya ceza sahası içerisinde yapılan müdahale nedeniyle hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Ndlovu, topu ağlara gönderdi. 0-1

90+4. dakikada sağ kanattan gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Eze'nin şutu üstten az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy

Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Ercan Yazıcı, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Abdulkadir Korkut dk. 86 ?), Olawoyin (Ömer Uzun dk. 86 ?), Taşkın Çalış, Ackah (Uğur Utlu dk. 67), Isgandarli (Ali Yavuz Kol dk. 56), Eze, Hamza Gür (Djibrila dk. 67)

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Fatih Selimhan Solmaz, Berkan Burak Turan

Teknik Direktör: İlker Püren

Kocaelispor: Korcan Çelikay (İsmet Yumakoğulları dk. 90 ?), Atila Turan, Musa Nizam, Coelho, Cisse (Semih Karadeniz dk. 84 ?), Mehmet Taş, Mandjeck, Benhur Keser, Omolo (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46), Pereira (Dilaver Güçlü dk. 78), Ndlovu

Yedekler: Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, İsa Nalbat, , Denizalp Özdemir, Mevlüt Erdinç,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: Ndlovu (dk. 81 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Isgandarli, Uğur Utlu (Keçiörengücü), Mehmet Taş (Kocaelispor)