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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Aktepe


Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Melik Derin dk. 89 ?), Mert Kula, Fatih Solmaz (Mehmet Dingil dk. 46), Soner Gönül, Süleyman Olgun (İlir Mustafa dk. 13), Uğur Utlu, Issah (Hamidovic dk. 46), Cem Ekinci (Kone dk. 84 ?), Barış Alper Yılmaz, Eze


Yedekler: Birkan Tetik, Haşim Sarman, Burak Aydın, Bilal, İrfan Akgün


Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Batuhan Artaslan dk. 84 ?), Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Gomis dk. 73), Denizhan Taşkan (Gomis dk. 65), Atakan Üner (Camara dk. 73), Mayı Kevin (Gökhan Süzen dk. 84 ?)


Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Okan Derici, Ahmet Canbaz, Sow


Gol: Serkan Göksu (dk. 17) (Ümraniyespor)


Sarı Kart: Eze (Ankara Keçiörengücü)

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