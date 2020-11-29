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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adana Demirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü 21 puana yükselirken, Adana Demirspor haftayı 18 puanla kapattı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Ata Yıldırım, Doğu Yılmaz


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydın, Burak Aydın (Süleyman Olgun dk. 85 ?), Manaj (Kone dk. 76), İrfan Akgün (Ilır Mustafa dk. 76), Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Soner Gönül, Mert Kula, Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk. 68), Cem Ekinci


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan(Mehmet Uslu dk. 46), Mehmet Akyüz, Osman Tarık Çamdal( Tayyip Talha Sanuç dk. 90 ?), Emircan Altıntaş (Sedat Şahintürk dk. 46), Yunus Akgün (Dibba dk. 56), Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Volkan Şen dk. 68), Erkan Zengin, Anıl Karaer, Rassoul


Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan, Alaattin Hamza Ok


Teknik Direktör: Ümit Özat


Gol: Manaj (dk. 26) (Ankara Keçiörengücü)


Kırmızı Kart: Anıl Karaer (dk. 90+5) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Metin Uçar, Abdülkadir Korkut,Dodoo (Ankara Keçiörengücü), Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

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