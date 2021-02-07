TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Ogün Bayrak dk. 88 ?), Mert Kula, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu (Burak Aydın dk. 67), Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Melik Derin dk. 75), İrfan Akgün (Issah dk. 46), Barış Alper Yılmaz (Dialiba dk. 71), Eze
Yedekler: Birkan Tetik, Ilir Mustafa, Bilal Budak, Haşim Sarman, Hamidovic
Teknik Direktör: İlker Püren
Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Furkan Şeker (Umut Sözen dk. 54), Donkor, Ömer Çiçek (Atalay Babacan dk. 55), İsmail Erdoğan, Celil Yüksel (Hüseyin Çolak dk. 78), Ahmetcan Köse (Serdar Özkan dk. 64), Uğurcan Yazğılı, Ozegovic
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ömer Çakı, Cenk Alptekin, Daniel, Berkan Fırat
Teknik Direktör: Emrah Bayraktar
Gol: Süleyman Olgun (dk. 41 pen.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Celil Yüksel, Ahmetcan Köse, Serdar Özkan, Evren Korkmaz (Adanaspor), Abdulkadir Korkut, Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)