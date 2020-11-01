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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - İstanbulspor: 1

TFF 1.

Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Engin Gözütok, Gökhan Barcın


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Erdal Öztürk dk. 80), Süleyman Olgun, Burak Aydın (Ilır Mustafa dk. 90+1 ?), Cem Ekinci (Dodoo dk. 90+1 ?), Barış Alper Yılmaz (Emre Uğur Uruç dk. 68), Kone (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 90+1 ?)


Yedekler: Birkan Tetik, Osman Keçelioğlu, Manaj


Teknik Direktör: İlker Püren


İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök (İbrahim Yılmaz dk. 61), Levent Ayçiçek (Ebrar Cumur dk. 85 ?), Rroca, Diouf (Issah dk. 61), Abazaj


Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Muhammed Enes Durmuş, Yusuf Ali Özer


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Samet Akaydin (dk. 37) (Ankara Keçiörengücü), Onur Ergün (dk. 77 pen.) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: İrfan Akgün, Issah (İstanbulspor), Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü)

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