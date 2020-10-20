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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - RH Bandırmaspor : 0 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.




Stat: Aktepe


Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Orkun Aktaş


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Burak Aydın dk. 59), Uğur Utlu, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Ogün Bayrak dk. 90 ?), Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk. 70), Kone (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 70)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Alabi, Bilal Budak, Arb Manaj, Osman Keçelioğlu


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç (Rahmi Anıl Başaran dk. 87 ?), Fırat Arıkan, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen (Erkan Taşkıran dk. 75), Hüseyin Bak, İshak Çakmak (Doğan Can Davas dk. 75), Landel, Berat, Del Valle (Orhan Ovacıklı dk. 87 ?), Pote


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Görkem Kıran, Gökay Güney, Ba, Traore


Teknik Direktör: Serdar Bozkurt


Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 14) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Soner Gönül, Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)

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