TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - RH Bandırmaspor : 0 (Maç sonucu)

TFF 1.
Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Orkun Aktaş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Burak Aydın dk. 59), Uğur Utlu, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Ogün Bayrak dk. 90 ?), Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk. 70), Kone (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 70)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Alabi, Bilal Budak, Arb Manaj, Osman Keçelioğlu
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç (Rahmi Anıl Başaran dk. 87 ?), Fırat Arıkan, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen (Erkan Taşkıran dk. 75), Hüseyin Bak, İshak Çakmak (Doğan Can Davas dk. 75), Landel, Berat, Del Valle (Orhan Ovacıklı dk. 87 ?), Pote
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Görkem Kıran, Gökay Güney, Ba, Traore
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 14) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Soner Gönül, Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)