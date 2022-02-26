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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


12. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre'nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.


18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk'ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.


76. dakikada Metincan'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat'ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can Alp


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Taşkın Çalış dk. 60), Uzodimma, Olawoyin (Aykut Çeviker dk. 78), Ali Yavuz Kol (Ziya Alkurt dk. 60), Hamza Gür (Erkam Reşman dk. 84 ?)


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Uğur Utlu, Manaj, Hüsamettin Tut


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Ahmet Yazar dk. 46), Tayfun Aydoğan (Metincan Cici dk. 46), Sefa Kınalı (Onat Kutay Kurt dk. 71), Ezeh


Yedekler: Mikulic, Çekdar Orhan, Erhan Kartal, Mustafa Emre Can


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Hamza Gür (dk. 18) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Sedat Şahintürk, Bardhi, Ahmet Yazar, Ezeh (Tuzlaspor), Ackah, Taşkın Çalış (Keçiörengücü)

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