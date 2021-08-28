TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Adanaspor ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu kapan Erdem Onur Beytaş'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmethan Köse'nin sert şutu kaleci Eray İşcan'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan Celil Yüksel'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozegovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
49. dakikada sol kanattan Diallo'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Eze, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
52. dakikada rakip ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Iskandarli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kaan Çalışır, Çağrıcan Pazarcıklı
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Nzeza (Hamza Gür dk. 88 ?), Diallo (İbrahim Mirza Aral dk. 77,), Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 46), Erdem Onur Beytaş (Ali Yavuz Kol dk. 46), Eze, Iskandarli (Olasunkanmi dk. 84)
Yedekler: Boran Güngör, Muharrem Cinan, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Adbulkadir Korkut,
Teknik Direktör: İlker Püren
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Rüştü Hanlı, İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı ((Bruns dk. 77), Celil Yüksel, Kadir Keleş (Tetteh dk. 77), Samed Kaya (Rochec dk. 77), Ahmethan Köse (Berkan Fırat dk. 55), Ozegovic (Innocent dk. 55),
Yedekler: Halil İbrahim Yılmaz, Harun Kaya, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Eze (dk. 49), Iskandarli (dk. 51) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Ogün Bayrak (Keçiörengücü), Ahmethan Köse, İsmail Erdoğan (Adanaspor)