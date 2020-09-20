İhlas Haber Ajansı

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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Ankaraspor: 0

0 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Burak Pakkan, Cemal Alpay, Emrah Ünal


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Uğur Utlu (Emre Gündoğdu dk. 86 ?), Burak Aydın (Oğuzhan Erdoğan dk. 64), Famoussa Kone (Joseph Dodoo dk. 58), Boubacar Dialiba Diabang


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Barış Alper Yılmaz, Osman Keçelioğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu,


Teknik Direktör: İlker Püren


Ankaraspor: Kerem Vergilier, Tamer Aşık (Berkay Anıl Demir dk. 46), Tunahan Keskin, Fatih Kızılkaya, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen (İlhami Siraçhan Nas dk. 89 ?), Beykan Şimşek, Barış Zeren (Ali Rıza Kılıç dk. 83 ?), Recep Taşbakır (Muzaffer Doğan dk. 63), Erdem Çetinkaya


Yedekler: Yusuf Karayel, Yiğit Kotan, Berk Yiğit Karadağ


Teknik Direktör: Ali Güneş


Goller: Burak Aydın (dk. 32), Cem Ekinci (dk. 73)(Ankara Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Burak Aydın, Famoussa Kone (Ankara Keçiörengücü), Erdem Çetinkaya, Doğukan Efe, Barış Zeren, Berkay Anıl Demir, Beykan Şimşek (Ankaraspor)

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