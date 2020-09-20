TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Ankaraspor: 0

0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Pakkan, Cemal Alpay, Emrah Ünal
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Uğur Utlu (Emre Gündoğdu dk. 86 ?), Burak Aydın (Oğuzhan Erdoğan dk. 64), Famoussa Kone (Joseph Dodoo dk. 58), Boubacar Dialiba Diabang
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Barış Alper Yılmaz, Osman Keçelioğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu,
Teknik Direktör: İlker Püren
Ankaraspor: Kerem Vergilier, Tamer Aşık (Berkay Anıl Demir dk. 46), Tunahan Keskin, Fatih Kızılkaya, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen (İlhami Siraçhan Nas dk. 89 ?), Beykan Şimşek, Barış Zeren (Ali Rıza Kılıç dk. 83 ?), Recep Taşbakır (Muzaffer Doğan dk. 63), Erdem Çetinkaya
Yedekler: Yusuf Karayel, Yiğit Kotan, Berk Yiğit Karadağ
Teknik Direktör: Ali Güneş
Goller: Burak Aydın (dk. 32), Cem Ekinci (dk. 73)(Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Famoussa Kone (Ankara Keçiörengücü), Erdem Çetinkaya, Doğukan Efe, Barış Zeren, Berkay Anıl Demir, Beykan Şimşek (Ankaraspor)