İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - İstanbulspor: 2

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


24. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


54. dakikada Topalli'nin sağ tarafta ceza alanına yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Ali Yaşar, düzgün vuruşla ağları sarsmayı başardı. 1-1


66. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu alan Hamza, bekletmeden takım arkadaşı Olawoyin'e oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olawoyin, topu ağlara yollayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1


74. dakikada Topalli'nin sağ kanattan içeriye gönderdiği topta Kaan Gültekin, skora tekrar dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2


90+7. dakikada Abdülkadir'in sağ taraftan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Iskandarli, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3 - 2



Stat: Aktepe


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak


Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Ogün Bayrak (Abdulkadir Korkut dk. 87 ?), Pululu (Uğur Utlu dk. 68), Ackah, Olawoyin (Djibrila dk. 87 ?), Taşkın Çalış (Iskandarli dk. 61), Hamza Gür, Eze (Ali Yavuz Kol dk. 61)


Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Ercan Yazıcı, Berkan Burak Turan


Teknik Direktör: Taner Taşkın


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Yaşar, Etoga (Emir Kaan Gültekin dk. 73), Ologo, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Rroca dk. 46), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Ferhat Yazgan dk. 86 ?), Ethemi (Tuncer Duhan Aksu dk. 46), İbrahim Yılmaz, Topalli (Kağan Miray Bağış dk. 86 ?)


Yedekler: Ljubic, , Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Tunahan Şamdanlı, Yusuf Ali Özer


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Goller: Olawoyin (dk. 24 ve 66), Iskandarli (dk. 90+7) (A.Keçiörengücü), Ali Yaşar (dk. 54), Kaan Gültekin (dk. 74) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Taşkın Çalış, Eze, Ogün Bayrak, Ali Yavuz Kol (A.Keçiörengücü) Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz


(İstanbulspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.