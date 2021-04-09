TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 5 - Altınordu: 3

TFF 1.
Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut (Fatih Selimhan Solmaz dk. 79), Mehmet Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Ilır Mustafa dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Diabang dk. 79), Burak Aydın (Issah dk. 79), Uğur Utlu, Cem Ekinci (Melik Derin dk. 86 ?), Eze
Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, İrfan Akgün, Haşim Arda Sarman, Hamidovic
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek, Muzaffer Kocaer (Burak İnce dk. 71), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün (Furkan Çil dk. 71), Ahmet Dereli ? (Hüsamettin Yener dk. 9) (Emre Nefiz dk. 60), Enis Destan
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğit Emre Çeltik, Yusuf Yalçın Arslan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Cem Ekinci (dk. 19 ve 76), Mehmet Tayfun Dingil (dk. 25), Eze (dk. 46), Barış Alper Yılmaz (dk. 52) (Ankara Keçiörengücü), Enis Destan (dk. 49), Ahmet İlhan Özek (dk. 57 pen. ve 64) (Altınordu)
Sarı kartlar: Eze, Mert Kula, Adbülkadir Korkut, Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü), Oğulcan Ülgen, Ahmet İlhan Özek (Altınordu)