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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 6 - Akhisarspor: 0

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin (Fatih Selimhan Solmaz dk. 57), Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Ilır Mustafa dk. 77), Uğur Utlu, Burak Aydın (Erdal Öztürk dk. 65), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk. 57) Manaj (Kone dk. 77)


Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Osman Keçelioğlu


Teknik Direktör: İlker Püren


Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Göksu Mutlu, (Onurcan Güler dk. 46), Musa Nizam , Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Oğuzcan Kesgin dk. 89 ?), Rotman, Çekdar Orhan (Bora Yılmaz, dk. 74), Kadir Keleş, Hadzic (Mert Efe Çölbeyi dk. 46)


Yedekler: Batuhan Ataç, Berat Onur Pınar, Gökmen Aydoğdu, Yavuz Serkan Özbakan, Halil İbrahim Karavuş, Doğukan Nelik


Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu


Goller: Manaj (dk. 18 ve dk. 33), Cem Ekinci (dk. 45+1 ve dk. 82), Barış Alper Yılmaz (dk. 54), Dodoo (dk. 80) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Hadzic, Musa Nizam (Akhisarspor)

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