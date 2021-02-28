TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü:1 - Y. Samsunspor: 1

TFF 1.
Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Tuğberk Curbay
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Issıah (İrfan Akgün dk. 83 ?), Cem Ekinci (Burak Aydın dk. 82 ?), Ilir Mustafa, Barış Alper Yılmaz, Eze
Yedekler: Birkan Tetik, Fatih Solmaz, Haşim Sarman, Bilal Budak, Melik Derin, Abdulkadir Korkut, Dialiba, Hamidovic
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje, Oğuz Gürbulak(Veli Çetin dk. 89 ?), Yasin Öztekin (Burak Çalık dk. 74), Gökhan Karadeniz (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46), Guido Koçer (Nadir Çiftçi dk. 65), Coureur (Hamroun dk. 74)
Yedekler: Ahmet Altın, Caner Arıcı, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 61) (Ankara Keçiörengücü), Nadir Çiftçi (dk. 90) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Yasin Öztekin, Djedje, Guido Koçer (Samsunspor)