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TFF 1. Lig: Ankaragücü: 0 - Kocaelispor: 0

TFF 1.

Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar


38. dakikada Cisse'nin ceza sahası içinde ortasında hareketlenen Benhur Keser'in dokunuşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.


80. dakikada Ankaragücü'nde Eren Derdiyok'un ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Cem Ekinci'nin sert şutunu kaleci çıkarttı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay, Batuhan Gültek


Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç , Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu , Yasin Güreler (Pinto dk. 57), İshak Çakmak (Şahverdi Çetin dk. 46), Lukasik (Abdullah Durak dk. 57), Hasan Hüseyin Acar (Ali Kaan Güneren dk. 68), Mehmet Murat Uçar, Cem Ekinci, Eren Derdiyok


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Embiya Ayyıldız, Sıtkı Ferdi İmdat


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Dioago Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mandjeck, Yılmaz Özeren (Mevlüt Çelik dk. 90 ?), İlyas Kubilay Yavuz (İrfan Başaran dk. 65), Pereira (Ndlovu dk. 81), Benhur Keser (Tisdell dk. 66), Bahattin Köse


Yedekler: İsmet Yumakoğlu, Omolo, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sarı Kartlar: Mehmet Murat Uçar, Eren Derdiyok (Ankaragücü), Yılmaz Özeren (Kocaelispor)

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