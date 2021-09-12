TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 - Gençlerbirliği: 0

TFF 1.
Lig'in dördüncü haftasında Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile sonlandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Ankaragücü'nün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç ceza sahası içine indirdiği ortayı Sinan Osmanoğlu topu şık bir şekilde kaleye gönderdi. 1-0
25. dakikada Ali Kaan Güneren'in sağ çaprazdan açtığı ortaya voleyle karşılık veren Eren Derdiyok ağları salladı. 2-0
63. dakikada Barış'ın pasında topla buluşan Eleke'nin ceza sahasında yaptığı vuruşu kaleci Akın topu çeldi.
92. dakikada Bartolomeu'nun açtığı ortayı Chahechouhe yerden gönderdi. Köse'nin dokunuşu ile top direğin üstünden dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can, Gamze Durmuş Pakkan
Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Zahid dk. 60), İshak Çakmak, Ali Kaan Güneren (Ulaş Yılmaz dk. 82), Mehmet Murat Uçar (Chahechouhe dk. 82), Ariyibi (Bartolomeu dk. 69), Eren Derdiyok (Nadir Çiftçi dk 60)
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Mahmut Akan, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker (Ömürcan Artan dk. 46), Gökhan Gül, Metehan Mert, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş (Bieliaiev dk. 69), Dmytro (Sallalich dk. 89 ?), Barış Alıcı (Sami Gökhan Altıparmak dk. 82), Lima, Kazenga (Tshibola dk. 46), Eleke
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Kerem Can Akyüz
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 14), Eren Derdiyok (dk. 24) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Erdem Özgenç, Akın Alkan (Ankaragücü), Tshibola (Gençlerbirliği)