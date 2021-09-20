TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1.
Lig'in 6. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Menemenspor 2-2 berabere kalarak ile puanı paylaştı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ariyibi'nin rakip ceza sahasında savunmayı geçmesinin ardından topu içeri gönderdi. Altı pasta topla buluşan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı filelere soktu. 1-0
10. dakikada Pinto'nun sol çaprazdan açtığı ortaya kafa vuran Eren Derdiyok'un vuruşu az farkla direğin üstünden auta çıktı.
14. dakikada sol kanattan ceza sahasına kadar topu getiren Zahid kale önüne orta açtı, ortaya yerden vurarak cevap veren Sağat, kaleci Akın Alkan'ı avladı. 1-1
20. dakikada Korner vuruşu kazanan Ankaragücü'nde vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu arka direğe indirdi. Arka direkte topla buluşan Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Şen çeldi.
58. dakikada ceza sahası içlerine giren Pote savunmadan dönen topu sağ kanattan takım arkadaşı Rasheed'e verdi. Meşin yuvarlağı kaleci Akın'ın tersine bırakan Rasheed fileleri sarstı. 1-2
73. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu ceza sahasına indirdi. Meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile karşılayan Yusuf Abdioğlu fileleri salladı. 2-2
90+3. dakikada sol kanattan bastıran Chahechouhe pasını altı pasa iletti. Topa dokunan Derdiyok'un şutu üst direkten geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, İlker Yasin Avci
Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Ali Kaan Güneren (Nadir Çiftçi dk. 62), Abdullah Durak (İshak Çakmak dk. 62), Zahid (Chahechouhe dk. 73), Bartolomeu (Cem Ekinci dk. 46), Eren Derdiyok, Ariyibi (Mehmet Murat Uçar dk. 87 ?)
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Sorumlu: Necati Erkmen
Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paycok, Mete Çelik, Cem Çelik, Ahmet Sağat (Sabbah dk. 90 ?), Ba, Emre Özer (Ahmet Aslan dk. 65), Akanbi, Pote (Gomes dk. 78)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır, Abdullah Aydın, Mustafa Berkan Aydeniz, Enes Sağlık
Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu
Goller: Eren Derdiyok (dk. 2), Yusuf Abdioğlu (dk. 73) (Ankaragücü), Sağat (dk. 14), Rasheed (dk. 58) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Ariyibi (Ankaragücü), Sinan Akgöl (Menemenspor)