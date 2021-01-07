TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Adanaspor: 2

TFF.
Lig'in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç,
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mete Çelik, Doğukan Efe (Muzaffer Doğan dk. 85 ?), Halil İbrahim Esen, Ayuk, Erdem Çetinkaya (Umar dk. 76), Mahmut Akan (Ali Rıza Kılıç dk. 85 ?), Etame
Yedekler: Bayram Kılıç, Emre Can Atilla, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Enes Eliaçık, Levent Gülen, Bulbwa,
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Adanaspor : Karacic, İsmail Erdoğan, Donkor (Hakan Çinemre dk. 45), Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Umut Sözen dk. 82 ?), Celil Yüksel, Ömer Çiçek (Berkan Fırat dk. 82 ?), Atalay Babacan (Ozegoviç dk. 63), Belem (Eren Keleş dk. 45 ?), Ergin Keleş
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Serhat Tunç, Ozan Papaker
Teknik Direktör: Semih Özü
Goller: Hakan Çinemre (dk. 90), Ozegovic (dk. 90+4) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Etame (dk. 49) (Ankaraspor)
Sarı Kart: Gökhan Akkan, Doğukan Efe, Ali Rıza Kılıç, Umar (Ankaraspor), Uğurcan Yazğılı, Ergin Keleş, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Ozegovic (Adanaspor)