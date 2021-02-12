TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Altınordu: 3

TFF 1.
Lig'in 21. haftasında Ankaraspor evinde Altınordu'yu ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün
Ankaraspor: Tomas, Levent Gülen, Ercan Yazıcı (Barış Zeren dk. 66), Mudimu, Ali Ülgen, Blagojevic (Pedersen dk. 63), Tevfik Altındağ (Doğukan Efe dk. 78), Mahmut Akan, Ayuk (Samed Ali Kaya dk. 79), Erdem Çetinkaya (Engin Bekdemir dk. 45), Olatunbosun
Yedekler: Kerem Vergilier, Gökhan Akkan, Halil İbrahim Esen, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Aslan (Kahraman Demirtaş dk. 74), Emre Nefiz (Metehan Mimaroğlu dk. 45), Furkan Çil, Oğulcan Ülgen, Recep Aydın (Burak İnce dk. 74), Ufuk Budak, Şeref Özcan (Furkan Metin dk. 86 ?), Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 86 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muzaffer Kocaer, Yiğit Emre Çeltik, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Enis Destan (dk. 60 pen. ve 69), Burak İnce (dk. 79) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Ercan Yazıcı (Ankaraspor), Yusuf Aslan, Ufuk Budak (Altınordu)