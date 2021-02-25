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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Tuzlaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Osmanlı Stadyumu


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül


Ankaraspor: Tomas, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Tevfik Altındağ dk. 73), Mahmut Akan (Halil İbrahim Esen dk. 73), Umar (Darko Bodul dk. 82 ?), Engin Bekdemir (Erdem Çetinkaya dk. 56), Olatunbosun


Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Hacı Ömer Doğru, Aydın Karabulut


Teknik Direktör: Ümit Özat


Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Anıl Karaer, İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler, Carius (Onur Ayık dk. 73), Cajic, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Ömer Şişmanoğlu dk. 57), Pucko, Rosario


Yedekler: Metin Erol, Yahou, Vedat Bora, Muhammed Sarıkaya, Özgür Can Özcan


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Sarı Kartlar: Yasin Güreler, İsmail Konuk (Tuzlaspor)

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