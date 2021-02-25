TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Tuzlaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
Ankaraspor: Tomas, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Tevfik Altındağ dk. 73), Mahmut Akan (Halil İbrahim Esen dk. 73), Umar (Darko Bodul dk. 82 ?), Engin Bekdemir (Erdem Çetinkaya dk. 56), Olatunbosun
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Hacı Ömer Doğru, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Anıl Karaer, İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler, Carius (Onur Ayık dk. 73), Cajic, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Ömer Şişmanoğlu dk. 57), Pucko, Rosario
Yedekler: Metin Erol, Yahou, Vedat Bora, Muhammed Sarıkaya, Özgür Can Özcan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sarı Kartlar: Yasin Güreler, İsmail Konuk (Tuzlaspor)