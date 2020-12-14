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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Ümraniyespor: 0

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Ankaraspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert Bulut


Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Emre Can Atila (Ali Rıza Kılıç dk. 46), Stanojevic, Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 80 ?), Mbu, Umar (Erdem Çetinkaya dk. 75), Beykan Şimşek (Halil İbrahim Esen dk. 88 ?)


Yedekler: Emre Koyuncu, Mete Çelik, Hacı Ömer Doğru, Furkan Eliaçık, Tunahan Keskin, Etame


Teknik Direktör: Mustafa Özer


BS Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Gomis (Okan Derici dk. 84 ?), Akabueze, Sow (Camara dk. 75)


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Çolak, Turgut Doğan Şahin, Emirhan Çalışkan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu,


Teknik Direktör: Recep Uçar


Sarı Kartlar: Stanojevic, Mahmut Akan, Ali Ülgen (Ankaraspor), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan (BS Ümraniyespor)

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