TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Ümraniyespor: 0

TFF 1.
Lig'in 14. haftasında Ankaraspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert Bulut
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Emre Can Atila (Ali Rıza Kılıç dk. 46), Stanojevic, Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 80 ?), Mbu, Umar (Erdem Çetinkaya dk. 75), Beykan Şimşek (Halil İbrahim Esen dk. 88 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Mete Çelik, Hacı Ömer Doğru, Furkan Eliaçık, Tunahan Keskin, Etame
Teknik Direktör: Mustafa Özer
BS Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Gomis (Okan Derici dk. 84 ?), Akabueze, Sow (Camara dk. 75)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Çolak, Turgut Doğan Şahin, Emirhan Çalışkan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı Kartlar: Stanojevic, Mahmut Akan, Ali Ülgen (Ankaraspor), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan (BS Ümraniyespor)