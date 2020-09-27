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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Adana Demirspor: 3

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Ankaraspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı Stadyumu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı


Ankaraspor: Kerem Vergilier, Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya, Muzaffer Doğan (Eric Ayuk Mbu dk. 69), Doğukan Efe, Fatih Kızılkaya, Beykan Şimşek (Berk Yiğit Karadağ dk. 75), Berkay Anıl Demir, Tunahan Keskin, Barış Zeren (Ali Rıza Kılıç dk. 90+2 ?)


Yedekler: Bayram Kılıç, İlhami Siraçhan Nas, Yiğit Kotan


Teknik Direktör: Ali Güneş


Adana Demirspor: Emilijus Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Hamidou Traore, Joher Khadim Rassoul , Jakub Kosecki (Anıl Karaer dk. 80 ?), Okan Alkan (Süleyman Koç dk. 51), Pa Amat Dibba (Kerim Avcı dk. 80 ?), Mehmet Akyüz (Davide Lanzafame dk. 80 ?), Tarık Çamdal, Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk (Sinan Kurt dk. 27)


Yedekler: Emre Selen, Mehmet Uslu


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Mehmet Akyüz (dk. 18 ve 56), Sinan Kurt (dk. 38) (Adana Demirspor), Beykan Şimşek (dk. 49) (Ankaraspor)


Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Berkay Anıl Demir, Ali Ülgen (Ankaraspor)

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