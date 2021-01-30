TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.
Lig'in 19. hafta mücadelesinde Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yenikent
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
Ankaraspor: Tomas, Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 64), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Doğukan Efe (Halil İbrahim Esen dk. 81 ?), Ayuk (Ali Ülgen dk. 40), Tevfik Altındağ, Samet Ali Kaya, Olatunbosun, Pedersen (Blagojevic dk. 64)
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru, Ali Rıza Kılıç
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Soner Gönül, Abdulkadir Korkut (Ilır Mustafa dk. 86 ?), İrfan Akgün (Uğur Utlu dk. 46), Fatih Selimhan Solmaz, Burak Aydın (Melik Derin dk. 73), Barış Alper Yılmaz (Diabang dk. 80 ?), Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Hamidovic dk. 46), Kone
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Mert Kula
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Gol: Pedersen (dk. 45) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Ayuk, Mahmut Akan, Olatunbosun, Levent Gülen (Ankaraspor), Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü)