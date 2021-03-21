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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - B. Boluspor: 2

TFF 1.

Lig'in 27. haftasında Ankaraspor sahasında B. Boluspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Cemil Tunç


Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Ercan Yazıcı (Gökhan Akkan dk. 53), Mudimu, Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 69), Barış Zeren (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 86 ?), Balagojevic, Erdem Çetinkaya (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 86 ?), Samed Kaya, Olatunbosun (Darko Bodul dk. 69), Pedersen


Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mehmet Tuğrul Başkan, Levent Gülen, Engin Bekdemir


Teknik Direktör: Mehmet Ak


B.Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Emin Bayram, Aykut Demir, Oğuzhan Berber, Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Marlon dk. 46), Mustafa Çeçenoğlu (Hamza Gür dk. 78), Abdulayev (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Kasongo (Muhsin Yıldırım dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Diouf, Alican Özfesli, Arda Köksal, Ensar Bilir, Atamer Bilgin,


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Goller: Kasongo (dk. 14), Marlon (dk. 90+1) (B. Boluspor), Pedersen (dk. 29) (Ankaraspor)


Sarı Kartlar: Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Marlon, Aykut Demir (B. Boluspor), Samed Ali Kaya (Ankaraspor)

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