TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Balıkesirspor: 2

TFF 1.
Lig'in 7. haftasında Ankaraspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Mbamba dk. 64), Halil İbrahim Esen (Doğukan Efe dk. 58), Barış Zeren (Hacı Ömer Doğru dk. 81 ?), Bulbwa (Batuhan Altıntaş dk. 58), Engin Bekdemir (Beykan Şimşek dk. 46), Umar
Yedekler: Berk Balaban, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Levent Gülen
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Abdulkadir Kayalı dk. 75), Ezeh (Celal Emir Dede dk. 34), İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Berat Aydoğdu dk. 89), Otoo (Kethevoama dk. 75)
Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Goller: Cumali Bişi (dk. 19), İsmail Yüksek (dk. 48) (Balıkesirspor), Umar (dk. 25) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Bulbwa (Ankaraspor) Mrsic, İsmail Yüksek (Balıkesirspor)