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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Balıkesirspor: 2

TFF 1.

Lig'in 7. haftasında Ankaraspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk


Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Mbamba dk. 64), Halil İbrahim Esen (Doğukan Efe dk. 58), Barış Zeren (Hacı Ömer Doğru dk. 81 ?), Bulbwa (Batuhan Altıntaş dk. 58), Engin Bekdemir (Beykan Şimşek dk. 46), Umar


Yedekler: Berk Balaban, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Levent Gülen


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Abdulkadir Kayalı dk. 75), Ezeh (Celal Emir Dede dk. 34), İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Berat Aydoğdu dk. 89), Otoo (Kethevoama dk. 75)


Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak


Teknik Direktör: Mesut Dilsöz


Goller: Cumali Bişi (dk. 19), İsmail Yüksek (dk. 48) (Balıkesirspor), Umar (dk. 25) (Ankaraspor)


Sarı Kartlar: Bulbwa (Ankaraspor) Mrsic, İsmail Yüksek (Balıkesirspor)

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