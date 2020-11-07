TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Bursaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 9. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stadyum: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Natanael, Gökhan Akkan (Levent Gülen dk. 46), Umar (Ali Rıza Kılıç dk. 90 ?), Beykan Şimşek (Hacı Ömer Doğru dk. 90 ?), Mahmut Akan, Doğukan Efe (Batuhan Altıntaş dk. 68), Barış Zeren, Engin Bekdemir, Bulbwa (Stanojevic dk. 46)
Yedekler: Kerem Vergiler, Emre Can, Muzaffer Doğan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Çağatay Yılmaz), Aykut Akgün, Recep Aydın (Tuğbey Akgün dk. 61), Ali Akman (Berat Altındiş dk. 90+2 ?), Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (İsmail Can Çavuşluk dk. 76), Kerem Şen (Ertuğrul Kurtuluş dk. 46)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ozan İsmail Koç, Ömer Turan Görgüç, Eren Güler
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Goller: Batuhan Kör (dk. 8) (Bursaspor), Beykan Şimşek (dk. 25) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün, Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Umar, Engin Bekdemir, Levent Gülen, Natanael (Ankaraspor)