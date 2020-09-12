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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1.

Lig‘in 1. haftasında Ankaraspor, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Tuğberk Curbay


Ankaraspor: Bayram Kılıç (Kerem Vergililer dk. 35), Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Berkay Anıl Demir (Muzaffer Doğan dk. 66), Erdem Çetinakya, Beykan Şimşek (Yiğit Kotan dk. 87 ?), Barış Zeren (Berk Yiğit Karadağ dk. 82 ?)


Yedekler: İlhami Siraçhan Nas, Ali Rıza Kılıç, Recep Taşbakır


Teknik Direktör: Ali Güneş


Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş (Buğra Çağlıyan dk. 86 ?), Onur Bayramoğlu, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut, Mehmet Özcan, Hasan Uygur (Bilal Ceylan dk. 69), Furgan Polat (Berkay Tanır dk. 69), Alimi (Sholaja dk. 60), İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Emir Omurtak, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Kıvanç Karakaş


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Gol: Erdem Çetinkaya (dk. 59) (Ankaraspor)


Sarı Kartlar: Tunahan Keskin, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe, Kerem Vergililer (Ankaraspor), Alimi, Muhammet Yahya Akbulut, Berkay Tanır (Eskişehirspor)

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