TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1.
Lig‘in 1. haftasında Ankaraspor, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Tuğberk Curbay
Ankaraspor: Bayram Kılıç (Kerem Vergililer dk. 35), Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Berkay Anıl Demir (Muzaffer Doğan dk. 66), Erdem Çetinakya, Beykan Şimşek (Yiğit Kotan dk. 87 ?), Barış Zeren (Berk Yiğit Karadağ dk. 82 ?)
Yedekler: İlhami Siraçhan Nas, Ali Rıza Kılıç, Recep Taşbakır
Teknik Direktör: Ali Güneş
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş (Buğra Çağlıyan dk. 86 ?), Onur Bayramoğlu, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut, Mehmet Özcan, Hasan Uygur (Bilal Ceylan dk. 69), Furgan Polat (Berkay Tanır dk. 69), Alimi (Sholaja dk. 60), İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Emir Omurtak, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Kıvanç Karakaş
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Gol: Erdem Çetinkaya (dk. 59) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Tunahan Keskin, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe, Kerem Vergililer (Ankaraspor), Alimi, Muhammet Yahya Akbulut, Berkay Tanır (Eskişehirspor)